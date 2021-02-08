Спасатели рассказали хабаровчанам о последствиях ложных вызовов МЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали жителям краевой столицы и края о том, какие последствия могут повлечь невинные, на первый взгляд, шалости в виде ложных вызовов спасателей.

- Своевременный вызов пожарно-спасательных подразделений на любую чрезвычайную ситуацию - залог того, что пострадавшим будет вовремя оказана помощь, - рассказывают сотрудники МЧС. - Только за минувший год в Хабаровском крае на телефоны «101» и «112» поступило свыше 5,6 тысячи ложных звонков, а с начала 2021 года - уже порядка 560.

В ведомстве отметили, что такие цифры обозначают, что почти каждый второй звонок является ложным. Часто стали поступать звонки с сообщением о неизвестных предметах, о минировании, поэтому сотрудники МЧС призывают родителей разъяснить детям, что влечет за собой такая шалость.

Спасатели обязаны реагировать и проверять каждый вызов, а если он оказывается шуткой, тогда ответственным придется понести административную, а иногда и уголовную ответственность.

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