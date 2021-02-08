Передвижная выставка военных архивов открылась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сегодня, восьмого февраля, открылась выставка архивов под названием «Без срока давности». Гостям представлены документы времен Великой Отечественной войны, которые рассказывают о жизни мирного населения страны. Открытие состоялось в Военно-историческом музее Восточного Военного округа в Хабаровске.

- Выставка является передвижной, в дальнейшем она ее экспонаты будут представлены в общественных, образовательных и культурных учреждениях региона, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В архивах показана политика геноцида нашего народа, то, как массово убивали мирный народ, как заставляли голодать и создавали такие условия, в которых жить невозможно. Показаны преступления против детства и другие нацистские преступления. Всего на выставке такого рода представлено порядка семи тысяч документов.

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