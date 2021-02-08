Об уходе за зубами расскажут в детских садах Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае стартовала социальная акция под названием «Здоровье начинается с улыбки».

- С девятого по 12 февраля стоматологи будут рассказывать детям из старших групп муниципальных детских садов о том, как правильно ухаживать за зубами и сохранить их здоровье, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Специалисты-стоматологи стараются доносить информацию до детей в игровом формате. Рассказывают, как важно регулярно чистить зубы, утром после завтрака и вечером перед сном.

- Чистить нужно каждый зуб движениями «солнце», «дождь» и «трава», - рассказали стоматологи. - Мы потренировались сегодня делать это на игрушках-фантомах.

Специалисты напомнили, что каждые полгода нужно обязательно проходить профилактику и делать гигиеническую чистку полости рта. А щетку нужно менять минимум раз в три месяца. Кроме того, для хорошего состояния зубов нужно употреблять больше фруктов и овощей.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.