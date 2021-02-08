Министерство ЖКХ Хабаровского края запустило новый онлайн-сервис Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Министерство ЖКХ запустило онлайн-сервис на своем сайте, чтобы дети-сироты могли по номеру СНИЛС найти свой номер в очереди на получение жилья. Для получения услуги на сайте необходимо ввести страховой номер.

- В министерство поступает много обращений от детей-сирот с вопросами о том, как попасть в список на предоставление жилья, какие документы необходимо заполнить, как узнать срок получения квартиры и так далее, - рассказали в профильном ведомстве. - Только за январь их было почти 400, а за весь прошлый год поступило более 2,5 тысячи запросов.

В ведомстве добавили, что новый онлайн-сервис позволит быстрее найти интересующую информацию. Там же, где поиск, на сайте есть раздел с актуальной информацией о порядке обеспечения детей-сирот и других граждан жильем. Помимо этого на сайте есть формы заявлений. Данные обновляют каждый квартал.

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