Новую станцию очистки воды построят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется проект «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в селе Красицком Вяземского района построят станцию для очистки воды.

На эти цели необходимо финансирование в размере 17,5 миллиона рублей. Большая часть денег поступит из федерального бюджета, еще часть выделит краевое правительство, остальное добавит муниципалитет.

- Сейчас вода к жителям и на предприятия Красицкого поступает из насосной станции без очистки, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Новый объект водоподготовки будет забирать воду из природных источников и очищать ее до соответствия нормам СанПиНа.

Планируется, что ежесуточно очистку будет проходить до 240 кубов воды. Для населения Красицкого этого вполне хватит для комфортной жизни.

В феврале начнется конкурс подрядчиков на строительство. В планах завершить строительство к 15 декабря 2021 года.

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