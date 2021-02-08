Ревакцинировались от коронавируса 157 жителей ЕАО Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Прививка от новой коронавирусной инфекции проходит в два этапа. Между прививками должно пройти не менее 21 дня. Так, по информации правительства ЕАО в области полную вакцинацию с выжиданием нужного периода прошли 157 человек.

- Всего в федеральный реестр внесены данные о вакцинации 2462 жителей ЕАО, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО. - В лидерах традиционно областная поликлиника и районная больница в Ленинском с результатом 1033 и 539 человек соответственно.

За последние три дня в больницах Еврейской автономной области прививку поставил 251 житель региона.

Волонтеры в области продолжают помогать населению и приглашают на вакцинацию. За полторы недели волонтеры обзвонили 603 жителя. Больше половины решили поставить прививку.

Ситуация с заболеваемостью в ЕАО стабильная. Как отмечают специалисты, больше всего положительных тестов у сотрудников лечебных учреждений и системы МВД в Хабаровске.

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