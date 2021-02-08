В Магадан приедут высококвалифицированные врачи-онкологи

Посетить Магадан планируют высококвалифицированные врачи в области онкологии. Организаторские вопросы акции уже прорабатываются руководством области совместно с министерством здравоохранения.

По информации пресс-службы правительства Магаданской области, многие онкобольные не могут получить качественную помощь и консультацию по своим заболеваниям. Теперь это станет возможным, так как в область приедут 13 врачей.

- Они проведут прием пациентов и обменяются опытом с колымскими коллегами, - рассказали в пресс-службе правительства области.

Среди узких специалистов ожидаются онколог-эндоскопист, рентгенолог, гинеколог, маммолог, онкодерматолог, специалист по опухолям головы и шеи, онкопроктолог и другие врачи. Все специалисты владеют лучшими методиками диагностики и лечения онкологии.

Врачей ожидают в области в третьем квартале 2021 года. Прийти на прием смогут не только жители областной столицы, но и жители всего региона.

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