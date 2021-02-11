Обрезка деревьев в Хабаровске закончится к середине апреля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице проводится сезонная обрезка деревьев. Это делается для общей безопасности жителей, чтобы не затрагивались линии электропередач, и чтобы ветра не повалили высокие деревья. Однако санитарной и омолаживающей обрезке подвергаются не все деревья. Хорошо переносят процесс тополь, клен и вяз. Этой зимой и весной обрежут почти две тысячи деревьев.

- Омолаживающие работы завершатся к 15 апреля, до начала периода сокодвижения, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Специалисты не делают глубокую обрезку, так как она может уничтожить само дерево.

Кроме того, прокуратура предписывает оформлять крону так, чтобы она не закрывала дорожные знаки. Немаловажным фактором необходимости обрезки является то, что ветра и ураганы могут свалить высокие деревья.

Обрезку деревьев необходимо проводить правильно, с соблюдением всех нюансов. Администрация города призывает свидетелей некорректного обращения с деревьями сообщать об этом факте в управление по охране окружающей среды.

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