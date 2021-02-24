Подарки новорожденным будут вручать на выписке из роддомов Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, дал распоряжение о том, что теперь при выписке новорожденных детей из родильных домов для них будут подготовлены подарочные наборы.

- Такая акция будет реализована в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных Десятилетием детства, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Родители сами могут предложить, что можно положить в подарочный набор. Для этого нужно оставить свои пожелания и предложения на сайте «Голос 27» до 28 февраля.

По предварительной информации, в состав подарочного набора могут войти предметы, которые необходимы ребенку в первые месяцы жизни, например, подгузники, матрас, одеяло, пеленки, посуда для кормления, пустышки и прочее.

Комплектация наборов будет определена исходя из результатов голосования, то есть наиболее востребованные товары и будут входить в набор.

Подарки на выписке начнут вручать уже в текущем году. Акция стартует сразу после того, как подпишут нормативно-правовой акт.

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