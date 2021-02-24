Наркодилера отправят в колонию на пять лет в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Солнечном районе Хабаровского края прошло судебное заседание по делу о незаконном сбыте наркотических средств местным жителем.

- Солнечный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего мужчины за совершение преступления по пункту «Г» части четвертой статьи 228.1, части третьей статьи 30, пункту «Г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд установил, что подсудимый мужчина сговорился с неизвестным человеком и вместе они провели незаконный сбыт наркотиков в поселке Солнечном.

Неизвестный органам власти человек поставлял подсудимому наркотики, а тот, в свою очередь, реализовывал товар в расфасованном виде другим людям. Выручку они делили между собой.

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Ему судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима.

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