Виртуальный культурный досуг стал популярным в Хабаровском крае

Завершилась реализация нацпроекта «Культура» в Хабаровском крае. Итоги подвели по деятельность организаций в 2020 году. Целью проекта стало увеличение посещаемости цифровых ресурсов. Ориентир повышения - в пять раз к 2024 году. На данное время регион уже приближается к заданным координатам.

- По итогам прошлого года к цифровым ресурсам культуры в регионе обратились почти четыре миллиона человек. Это в 3,7 раза превысило плановые показатели, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Всплеск обращений произошел из-за пандемии и карантина, так как сходить вживую на мероприятие было невозможно, население пользовалось виртуальными инструментами.

Как отмечает правительство, учреждения культуры в прошлом году проделали большую работу по сохранению зрителей. Соответственно, весь досуг ушел в онлайн, спектакли и концерты проходили виртуально, музеи проводили онлайн-экскурсии, и прочее.

Библиотеки края также искали выходы из сложившейся ситуации, дальневосточная научная библиотека запустила канал для детей, библиотека Наволочкина размещала на сайте аудио-фрагменты произведений. Всего с целью поддержать любовь к чтению в крае запустили восемь проектов.

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