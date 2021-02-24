С последствиями циклона борются власти в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается ликвидация последствий снежного циклона, который настиг регион еще на прошлой неделе. Оценочные работы еще проводятся комиссиями, подсчитывается суммарный урон. Однако, как отмечают в правительстве края, в Комсомольском районе сняли режим чрезвычайной ситуации.

- На данное время в Советско-Гаванском, Ванинском и Нанайском районах еще введен межмуниципальный чрезвычайный режим, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В Комсомольском районе ущерб от циклона был небольшой, вот властями и снят режим ЧС.

По информации правительства, в остальных районах работают комиссии, они констатируют, что последствия циклона оказались гораздо серьезнее, чем оценивалось изначально. Так, ремонт требуется не 45 зданиям, а 236. Кое-где выбило окна, кое-где сорвало крышу или оборвало фасад.

В общей сложности циклон нанес урон 12 муниципалитетам. Власти будут восстанавливать порядок. Стройматериалы уже отправили в муниципалитеты.

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