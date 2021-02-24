Бывший муж похитил у хабаровчанки со счета 45 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчанка обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что с ее банковского счета похищены все сбережения - 45 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска сделали необходимый запрос в кредитную организацию и выяснили, что деньги со счета женщины были переведены с помощью мобильного банка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Заявительница ранее привязывала номер телефона к банковской карте, сим-карта находилась в телефоне, которым пользовалась как она сама, так и ее супруг. Однако после того, как пара развелась, смартфон остался у мужа потерпевшей.

Полиция задержала бывшего супруга хабаровчанки, мужчина деяния не отрицал. Ранее он уже не раз привлекался к уголовной ответственности за разбой, угоны и кражи автотранспорта, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Из мест лишения свободы он вышел в сентябре 2019 года и с той поры являлся безработным. Деньги мужчина потратил. В его отношении возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.