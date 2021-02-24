Платформу обратной связи с жителями запускают в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае запущен эксперимент по приему обращений жителей через Госуслуги. Новая платформа, созданная министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, направлена на получение обратной связи от жителей по большому массиву вопросов. Обращения и жалобы можно подать через сайт, мобильное приложение или виджеты на сайтах муниципалитетов.

- Электронный формат общения с органами власти удобен для людей, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - С помощью этой платформы каждый пользователь «Госуслуг» может обратиться к властям и оперативно получить обратную связь - ответ. При этом отследить свой запрос можно через личный кабинет.

Платформа создавалась в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Обращения, поданные через платформу, обрабатываются не так, как другие запросы граждан, поэтому рассматриваются быстрее, от 10 до 30 дней. В дальнейшем на платформе можно будет проводить опросы и голосования. Можно будет также оценивать ответы и результаты рассмотрения.

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