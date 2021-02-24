Льготные авиабилеты купили больше 1300 жителей Хабаровского края с начала года Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае жители северных районов активно пользуются льготными авиабилетами.

- Всего за два месяца с начала текущего года реализовано 1774 субсидированных билета, при этом перевезено 1343 пассажира, из них 100 детей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

По договору с двумя авиакомпаниями билеты без дополнительных сборов приобрести можно в кассах. Всего на полгода краевое правительство выделило из бюджета 81,1 миллиона рублей на эту программу.

Воспользоваться возможностью приобрести субсидированный авиабилет могут жители Тугуро-Чумиканского, Охотского, Ульчского, Аяно-Майского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко.

Для покупки потребуются документы, которые подтверждают тот факт, что покупатель проживает не меньше года на территории северного района, участвующего в программе. Тарификация осталась такая же, как была в прошлом году - 4500 рублей стоит билет для взрослого и 3000 рублей для ребенка от двух до 12 лет. В течение одного года воспользоваться льготами можно четыре раза.

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