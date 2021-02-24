В Еврейской автономии за сутки провели 225 тестов на COVID-19 Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Еврейской автономной области продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. Общим нарастающим итогом в области выявлено 4312 случаев заражения вирусом. Выздоровевших по региону 4103 человека. Есть и летальные исходы болезни - 118 человек умерли от COVID-19 в ЕАО за все время пандемии.

- В инфекционный госпиталь автономии положили 24 пациента, - рассказали в пресс-службе правительства Еврейской автономной области. - 67 больных лечатся амбулаторно, то есть на дому.

В области коечный фонд для ковидных больных составляет 88 коек. Занято из них лишь 24 штуки, это 27,2%. Дома на карантине сидят 57 человек. За минувшие сутки в регионе провели 225 тестов на выявление коронавируса.

Обстановка с заболеваемостью пневмонией в ЕАО следующая: в больницах на лечении числятся 111 пациентов. Из их числа 13 детей. В стационар положили 71 человека, в том числе шесть детей, все старше одного года. Пациентов, находящихся на аппарате искусственного вентилирования легких, в регионе не зарегистрировано.

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