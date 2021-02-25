Обстановка в Хабаровском крае на 25 февраля: погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Февраль подходит к концу, сегодня, 25 числа в регионе опасных метеоявлений не предвидится.

В Хабаровске днем без существенных осадков. Температура опустится до -14 градусов. Ветер юго-западного направления до 10 метров в секунду. На юге региона чуть теплее, температура воздуха днем от -8 до -13 градусов. Ветер юно-западный, до 10 метров в секунду.

- Центр региона ожидает небольшой снег, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Днем температура от -9 до -15. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду. А вот на севере Хабаровского края местами может пройти небольшой снег. Температура на территориях районов опустится до -15 градусов.

Радиоактивная обстановка на территории региона в пределах естественных фоновых значений, не превышена - уровень колеблется от 8 до 20 мкр/ч.

Солнечная активность в регионе очень низкая. На реках края ледостав.

В крае продолжает действовать масочный режим, так как пандемия новой коронавирусной инфекции еще не закончилась.