В камерах исправительной колонии в Хабаровском крае будет горячая вода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае прокуратура Комсомольска-на-Амуре обратилась в суд с иском, обращенным к администрации ФКУ Исправительная колония 6 УФСИН России по Хабаровскому краю. От руководства колонии требуют провести горячее водоснабжение в жилые камеры исправительного учреждения.

- Основанием для подачи искового заявления в суд послужили итоги проведенной проверки, в ходе которой установлено, что жилые камеры, в которых содержатся заключенные, не обеспечены горячим водоснабжением, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

На территории колонии есть горячая вода. Которая подается исключительно в душевых, при этом нагревается вода с помощью бойлеров. Помыться осужденные могут в душевых, а вот ежедневные процедуры проводятся в холодной воде.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. На администрацию колонии наложено требование ситуацию исправить. Решение суда в законную силу пока не вступило.