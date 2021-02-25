Мужчин, незаконно добывающих ценную рыбу, осудили в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае осудили двоих мужчин, которые занимались выловом водных биоресурсов.

- Солнечный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих жителей города Амурска, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Фигурантов признали виновными в незаконной деятельности - вылове ценных водных биоресурсов в местах, где нерестится рыба.

Мужчинам вменяют часть третью статьи 256 УК РФ - вылов водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба государству.

В сентябре прошлого года рыбаки с помощью сети выловили семь экземпляров рыбы семейства лососевых из реки Дуки. Своим деянием они нанесли ущерб государству в размере 149 тысяч рублей.

Подсудимые вину признали. Им назначено наказание в виде условного срока лишения свободы на два года.