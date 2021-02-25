За прошедшие сутки двоих пешеходов сбили в Хабаровске

За прошедшие сутки двух пешеходов сбили в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За прошедшие сутки в городе Хабаровске произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них есть пострадавшие люди. Погибших, к счастью, нет.

Так, вчера, 24 февраля вечером во дворе улицы Некрасова автомобиль сдавал назад и наехал на пешехода. Пострадала женщина-пешеход, у нее диагностировали вывих левого плеча. Она лечится амбулаторно.

- Еще одно происшествие случилось днем, в 13:00, на улице 65-летия Победы автомобиль тоже наехал на пешехода, который переходил улицу по нерегулируемому переходу, - рассказали в ГИБДД Хабаровска. - Пострадала в этом происшествии тоже женщина, у нее диагностировали закрытый перелом перевопастной кости. Лечится амбулаторно.

Помимо аварий в городе за минувший день нарушили правила дорожного движения 289 раз. Больше всего нарушений зарегистрировано в части нарушений правил самими пешеходами.