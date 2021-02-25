Проектирование новой теплотрассы запустили в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице началась подготовка проектно-сметной документации на строительство тепломагистрали № 35 от ТЭЦ-3. В прошлом году правительство региона заключило контракт с подрядной организацией на выполнение услуг. Стоимость объекта - 74 миллиона рублей. Готов проект будет в текущем году.

- "Ореховая сопка" в северном - это одна из главных точек активности застройки, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Здесь планируется организовать строительство почти 900 тысяч квадратов жилья, то есть жить тут смогут почти 50 тысяч человек. Для объектов требуется теплоподача, поэтому теппломагистраль построить необходимо.

Кроме указанного микрорайона тепло от новой тепломагистрали будет подаваться на несколько близлежащих улиц. В правительстве идет проработка вариантов финансирования проекта. Возможно привлечение средств государства по проекту «Жилье», или помощь инвесторов.

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