Из-за коммунальной аварии отключили холодную воду на Казачьей горе в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице вчера на улице Казачья гора произошла коммунальная авария. Из-за течи временно отключили подачу холодной воды в дома №№ 9,10 и 12 по указанной улице. Специалисты МУП «Водоканал» вчера примерно в четыре часа дня приступили к раскопкам и поиску причин аварии и их устранению.

- За прошлый день с дорог краевого центра вывезено 1534 кубометра снега. На трассах работала 31 единица техники днем, а ночью - 45, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска. - На дороги высыпали 23 тонны реагентов.

За прошедшие сутки в городе с парковок из-за нарушений правил было эвакуировано 20 автомобилей. Всего за день произошло 47 дорожно-транспортных происшествий. В городе было три пожара и два возгорания. Скорую помощь вызывали 772 раза.

Утром, 25 февраля на маршрутах работает общественный транспорт: 572 автобуса, 31 трамвай и 17 троллейбусов.

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