За полгода в Хабаровском крае проблем с дорогами стало меньше Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае остро стоит вопрос неразвитости дорожной сети. В связи с этим возникают проблемы связи между районами региона. Михаил Дегтярев «вечной русской проблеме» уделяет большое внимание, привлекая к решению федеральные власти.

Не оставляет в стороне от проблем глава региона и население края. Жители участвуют в выборе дорог, которые в итоге ремонтируются властями.

За полгода работы в должности исполняющего обязанности губернатора края Михаил Дегтярев поднял на главную повестку дорожные проблемы края. Благодаря настойчивости и инициативности Михаила Дегтярева в регионе начнется реконструкция дороги Советская Гавань - Ванино. Проект был одобрен федеральным правительством. На его реализацию государство выделило два миллиарда рублей бюджетных средств.

Выбор пал на это сообщение не случайно, на портале «Голос 27» жители Хабаровского края участвовали в голосовании за этот участок как потенциальный для реконструкции на 2021 год. Голосовали на портале больше 3200 человек.

Продолжается строительство автотрассы «Обход Хабаровска», благодаря которой будут разгружены дороги в городе. Идет ремонт на трассе Чегдомын - Новый Ургал, реконструируется дорога Хабаровск - Лидога - Ванино.

Помимо прочего глава региона договорился о финансировании из федерального бюджета ремонтных работ на дорогах, которые пострадали от паводка в 2019 году. Государство направит в край на эти цели 356 миллионов рублей.

Работа в этом направлении продолжается правительством Хабаровского края во главе с Михаилом Дегтяревым.