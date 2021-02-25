Купившего наркотики через интернет мужчину осудили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре прошло судебное заседание, на котором рассматривалось дело об обвинении 29-летнего мужчины в покупке сильнодействующих наркотических веществ через интернет.

- Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя за совершение преступления по части первой статьи 226.1 УК РФ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Органы выяснили, что мужчина с помощью мобильного телефона в интернете на особом сайте оформил заказ наркотиков, причем поставщик организовал доставку посылки из государства ближнего зарубежья на территорию России. После того, как фигурант оплатил заказ, продавец отправил его почтой по адресу.

В посылке был жидкий препарат - сильнодействующее наркотическое вещество. Когда адресат получил отправление, его тут же задержали сотрудники полиции.

Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно.

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