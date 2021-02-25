Почетных доноров крови наградили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялась торжественная церемония награждения почетных доноров. Такое мероприятие проводится в крае впервые, победителей выбирали в рамках федеральной акции «Донор - это почетно!». Всего звание Почетного донора присвоено 23 жителям края, еще 12 волонтеров наградили за вклад в развитие донорства.

- В мире каждому четвертому пациенту требуется переливание крови на ежедневной основе, - говорит Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. - Коронавирус усложнил ситуацию с другими травмами, где также требовалась кровь. Однако доноры и в пандемию активно приходили сдавать кровь.

Евгений Никонов добавил, что донорство крови и компонентов - это важнейшее стратегическое направление развития медицины. И сегодня как раз и чествуют тех неравнодушных людей, которые кровь сдают для других.

На торжестве отметили несколько номинаций: донор антиковидной плазмы, донорская династия, максимальное количество кроводач, донор костного мозга. Всего в крае 9617 доноров. Заготавливает край ежегодно более 16 тысяч литров крови.

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