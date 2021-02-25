Четыре человека чуть не провалились под лед в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области общим итогом всего за сутки зарегистрировано несколько случаев частичного провала под лед автомобилей на местах, которые не предназначены для переправы.

Нарушения, которые произошли в Биробиджане и в поселке Победа на реках Бира и Урми, чуть было не привели к трагедиям. Автомобилисты пренебрегли запретом выезда на лед, чем подвергли себя опасности провала.

- Люди в данных происшествиях не пострадали. Им удалось вовремя эвакуироваться, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО. - Машины только частично провалились под лед. Если бы в них находились еще пассажиры, то трагедии было бы не миновать.

По информации спасателей, подо льдом человек погибает за считанные минуты.

Желая сократить путь, люди рискуют своими жизнями. Так, в Смидовичском районе спасали из провала УАЗ «Патриот». В Биробиджане вытаскивали микроавтобус-такси. Нарушителей привлекут к административной ответственности и наложат штрафы.

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