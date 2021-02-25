Десять новых автобусов вышли на дороги Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице автопарк общественного транспорта пополнился еще десятью новыми автобусами. Машины средней вместимости перевозят пассажиров с 24 февраля по маршруту №88. Каждая единица транспорта стоит по четыре миллиона рублей.

Автобусы модели ПАЗ-Vector NEXT оценили городские власти, так как автобусы комфортабельные, новые, современные, 2021 года выпуска.

Автобусы оборудованы двумя дверями и заниженным полом. Это позволит маломобильным гражданам нормально передвигаться с помощью этого транспорта. Вместятся в салон и детские коляски. Автобусы кондиционируются и отапливаются. Есть система автоинформирования. В этих автобусах можно перевозить по 52 пассажира, в отличие от старых, в которых помещалось лишь 22.

- Коммерческие перевозчики планируют и дальше закупать современную технику. В течение года 15 новых машин должны выйти на маршрут №73, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Кроме того, в Хабаровске ждут привоза троллейбусов, подаренных городу Москвой.

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