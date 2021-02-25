Готовность спасателей к пожароопасному сезону проверили в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области началась более активная подготовка к грядущему пожароопасному сезону. Готовность спасателей проверили в области с помощью имитации операции. По легенде горел лес, и огонь распространился на поселок Кульдур, люди оказались в опасности, им требовалась помощь спасателей. Такие имитации проходят по всей стране.

- Пожароопасный сезон в ЕАО обычно начинается в третьей декаде марта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО. - Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций начинают готовиться к нему еще с осеннего времени.

Однако, как рассказали в МЧС, во время пожаров требуется помощь не только спасателей, но и взаимодействующих структур - лесоохраны, Росгвардии, полиции, медиков, психологов и других.

Заранее службы отрабатывают алгоритмы действия при пожарах, выявляют проблемы, определяют пути решения.

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