Нового председателя по управлению Центральным районом выберут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Иванов, ранее исполнявший обязанности главы Центрального района, ушел на заслуженный отдых. В мэрии города Хабаровска начался прием документов от претендентов на должность.

- Принять участие в конкурсе могут все желающие, соответствующие требованиям, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска. - Претендент на должность должен иметь высшее образование по заявленным специальностям. Кандидат должен проработать не меньше четырех лет в муниципальных службах или по своей специальности, знать российские и краевые законы, уметь руководить коллективом, планировать рабочий процесс, осуществлять контроль работы подчиненных, иметь навыки делового общения, работать с документами.

Конкурс пройдет в два этапа: до 16 марта принимаются документы, затем пройдет тестирование кандидатов. Далее - собеседование. В составе комиссии по рассмотрению кандидатов будут представители общественной палаты. По результатам конкурса определится победитель.

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