Битумные ямы ликвидируют в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В городе Биробиджане на повестку дня вынесли вопрос по устранению битумных ям по улице Советской. По информации пресс-службы мэрии областной столицы, в эти ямы неоднократно попадали жители города и животные. В 2019 году проблему решали с помощью ограждения участков с ямами. В прошлом году в феврале самую большую и опасную яму вырезали и засыпали.

- Долгое время в Биробиджане сохранялась проблема с ямами, которые представляют большую опасность как для жителей города, так и для животных, - сказал Александр Головатый, мэр Биробиджана. - По одной из ям вопрос решился, ее засыпали, однако еще несколько резервуаров нужно ликвидировать.

Городской бюджет направил порядка 300 тысяч рублей на устранение данной проблемы. Чтобы полностью избавиться от потенциальной опасности, городу нужно около 800 тысяч рублей. В этом году пройдет лишь часть работ по ликвидации ям. Постепенно проблему с остальными резервуарами также решат власти города.

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