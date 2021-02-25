Мужчина сознался в убийстве соседки в Биробиджане Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Биробиджане произошло убийство местной жительницы. В полицию города обратилась женщина, она сообщила, что соседка не открывает дверь, и, возможно, с ней случилась беда. По сообщению бдительной соседки, родственники не отвечающей женщины находились за пределами города. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и открыли дверь в квартиру. Внутри они обнаружили женщину без признаков жизни и с телесными повреждениями в области шеи.

Полиция выяснила, что убийство мог совершить сосед убитой. Его задержали и допросили. В содеянном молодой человек сознался.

- Ранее мужчина занял деньги у соседки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО. - Неоднократно женщина требовала возвратить долг.

Мужчина в пьяном состоянии схватил нож из дома и отправился на «разговор». Между соседями произошла ссора, мужчина нанес женщине удар ножом. Следы содеянного он попытался скрыть, при этом прихватил золото, карты, телефон и деньги из квартиры убитой. Золото продал, деньги потратил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

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