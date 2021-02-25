Вакцинация от клещевого энцефалита продолжается в Хабаровском крае

Вакцинация от клещевого инцефалита продолжается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается кампания по массовой вакцинации от клещевого энцефалита. За прошлый год в крае было зафиксировано 5551 обращение по укусам клеща. Энцефалитом заразились пятеро человек. Еще годом ранее с укусами обратились более сотни тысяч человек.

Вакцину распределяют между всеми медицинскими учреждениями региона. Сейчас в край поступило порядка 34 тысяч доз вакцины, ожидается еще 93 тысячи.

- Клещевой вирусный энцефалит - это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Последствиями могут стать как полное выздоровление, так и летальный исход.

Прививку поставить могут все жители края в больницах региона, если не имеют противопоказаний. Так, обостренные хронические заболевания, ОРВИ, непереносимость одного из элементов прививки, беременность станут противопоказаниями. Кроме того, после последней прививки любого типа должен пройти месяц. Дети до трех лет также могут привиться от клещевого энцефалита.

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