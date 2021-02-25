В программу капремонта добавили еще 64 дома в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае в перечень подлежащих капремонту домов добавлено еще 64 МКД. Регоператор при актуализации перечня вывел 44 дома в связи с признанием их аварийными, еще три дома не подлежат капитальному ремонту.

Изначально в программу было включено 7826 многоквартирных домов, однако муниципальные образования подали еще несколько заявок, исходя из этого решено было включить еще 64 дома в программу по капитальному ремонту. 35 домов расположены в краевой столице, четыре в Эльбане, 12 в Хурбе и еще несколько домов в районах края.

- Теперь жители включенных в программу домов до 5 июня текущего года на общем собрании определятся, как будет формироваться фонд капитального ремонта и на какие нужды пойдут средства, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. Осуществлять сбор собственники будут на спецсчете регоператора, или на другом специальном счете.

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