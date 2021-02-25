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За прошлый год на предприятиях Хабаровска погибло 13 человек

В городе отмечается положительная динамика по сокращению производственного травматизма
Оксана ШЕМЕТОВА
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За прошлый год на предприятиях Хабаровска погибло 13 человек

За прошлый год на предприятиях Хабаровска погибло 13 человек

Фото: Администрация Хабаровска

В краевом центре прошло обсуждение вопросов охраны труда сотрудников организаций города. Всего в краевой столице работает 334 тысячи человек на 25 тысячах предприятий. Из них больше 73 тысяч человек работают во вредных и опасных условиях.

В городе наблюдается динамика на уменьшение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В прошлом году проводилась спецоценка условий труда, а сотрудники проходили обучение и инструктаж.

- Всего за 2020 год на предприятиях города пострадало 233 работника. Зафиксировано 13 смертельных случаев и 25 тяжелых исходов, - сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Не все смерти случились в Хабаровске, но из-за принадлежности предприятия к краевой столице случай приписывается городу.

На встрече представители ФСС отметили, что число организаций, которые используют частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств ФСС, возросло со 144 в 2019 году до 353 в 2020 году.

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