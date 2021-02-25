В рамках «Северного завоза» меньше топлива отправят в районы Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовала подготовительная кампания по «северному завозу». За время навигации в этом году в труднодоступные районы региона доставят 14,4 тысячи тонн угля и 20,6 тысячи тонн нефтепродуктов. Поставки пройдут по схеме прошлых годов.

Краевые власти организуют завоз совместно с компанией-оператором. В начале марта будет проведен конкурс на закупку угля и моторного масла для нужд энергетической сферы севера края. Определят и перевальщика угля и моторного масла для районов Охотоморского побережья.

- В 2021 году на север края привезут нефтепродуктов на две тысячи тонн меньше, чем в 2020 году, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - объемы сокращаются каждый год, так как происходит модернизация и реконструкция коммунальной сферы, и, соответственно, потребность снижается.

Так, на газ перевели котельные в Николаевском и Ульчском районах края. Общая сумма поставки составит в текущем году порядка 1,7 миллиарда рублей.

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