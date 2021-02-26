Обстановка в Хабаровском крае на 26 февраля: погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае наступил последний рабочий день февраля, в понедельник уже начнется календарная весна. Однако погода пока жителей региона весенним теплом не радует.

Сегодня, 26 февраля, в краевой столице морозно, днем температура от -11 до -13 градусов. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду. Снега не будет.

- На юге Хабаровского края потеплеет, днем в районах от -1 до -6 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер южного направления, 7-12 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Центр края ждет небольшой снег, пройдет он местами. Днем от -3 до -13 градусов мороза, ветер южный, 3-10 метров в секунду.

В северных районах региона существенных осадков не прогнозируется. Днем от -7 до -15, ветер западный, северо-западный 3-10 метров в секунду.

Уровень радиации в крае не превышен, колеблется на отметках от 8 до 20 мкр/ч. Солнечная активность очень низкая, на реках края ледостав.

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