Больше 600 сирен сработают в Хабаровском крае третьего марта Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае третьего марта пройдет массовая проверка системы громкого оповещения населения региона.

- Свыше 600 сирен одновременно сработают по всему краю, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Комплексная проверка автоматической системы начнется ровно в 11:40 третьего марта. Сирены и акустические выносные устройства будут оповещать жителей в течение пяти минут.

Правительство края просит население не паниковать, проверка продлится недолго. Помимо громкого вещания в средствах массовой информации пройдут соответствующие сообщения.

Электросирены будут звучать непрерывно. Сигнал начнется с обозначения «Внимание всем!». Жителям рекомендуют включить радиоприемники и прослушать информацию. Дополнительно ничего делать не нужно. С 10:43 в течение минуты состоится передача информации, что идет проверка, а в 11:46 ведущие радио и телевидения сообщат о завершении проверки. С этого года проверка систем оповещения проходит по всей стране в единый день. Следующая проверка состоится шестого октября.

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