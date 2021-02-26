Фестиваль "Родной язык - душа народа" состоялся в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском краевом музыкальном театре прошел фестиваль «Родной язык - душа народа» в рамках Международного дня родного языка. В мероприятии приняли участие представители литературных клубов, студенты, танцевальные коллективы, члены ассамблеи народов края.

Международный день родного языка отмечается каждый год 21 февраля. Цель праздника - сохранение родных языков и сближение народов между собой. В Хабаровском крае живут 145 народностей, в том числе малочисленные народы. Языки изучают в школах края.

- В Хабаровском крае живет много национальностей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Поэтому сохранение культуры и языка народов - приоритетная задача властей края.

На фестивале участники познакомились с национальными языками и литературой народов. Организовала мероприятие ДВГНБ. В театре библиотека устроила выставку литературы на языках народностей региона. Также во время фестиваля проходили мастер-классы по изготовлению тюбетейки, по каллиграфии, по изобретению нанайских сувениров и прочее. Прошли игры, хороводы и викторина.

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