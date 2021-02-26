В межсезонье большегрузам запретят ездить по Хабаровску Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Хабаровске в межсезонье большим фурам и грузовикам массой больше 3,5 тонны на ось запретят проезжать по дорогам города. Запрет происходит каждый год для того, чтобы сохранить дороги от разрушений во время весенней распутицы.

- Запрет не будет распространяться на федеральные трассы, на перевозки пассажиров по городу и на перевозку топлива, медикаментов, продуктов, почты, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Остальным большегрузам нужно оформлять разрешение на проезд во время распутицы по городу. Запрет начнет действовать с 29 марта и продолжится до седьмого мая.

Получить разрешение можно на посту ГИБДД, на 14 километре Владивостокского шоссе и в управлении АТК. Отслеживать ситуацию с проездами большегрузов по городу будут специальные передвижные лаборатории. Видеокамеры будут фиксировать нарушения, а информация передаваться в госавтоинспекцию.

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