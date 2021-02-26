Школьников и педагогов приглашают принять участие в конкурсе «Лучший урок письма-2021»

Конкурс «Лучший урок письма» открывает прием конкурсных работ от учащихся и педагогов Хабаровского края. Работы будут оцениваться на региональном и всероссийском этапах конкурса. Ребята смогут также заявить о себе на Международном молодежном конкурсе сочинений.

Всего в конкурсе объявлено 11 номинаций, среди них – темы, посвященные сохранению амурского тигра, семейным ценностям и инициативам молодежи. Работы по международной номинации «Напишите письмо члену семьи о вашем опыте борьбы с пандемией COVID-19» должны быть направлены в оргкомитет не позднее 15 марта 2021 года. Для участия в региональном этапе работы по другим номинациям конкурса принимаются до 1 июня 2021 года.

Участниками конкурса могут стать учащиеся средних школ, ВУЗов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, которые подготовили свои конкурсные работы по одной из номинаций, а также директора, преподаватели школ и ВУЗов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций – авторы методики организации и проведения урока создания письма.

Всероссийский эпистолярный конкурс «Лучший урок письма» инициируют и ежегодно проводят АО «Почта России», Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Министерство обороны РФ, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Фонд социально-культурных инициатив.

В жюри конкурса, который возглавляет ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, вошли представители соорганизаторов и учредителей, а также литераторы и филологи.

Номинации конкурса 2021 г.:

1. «Мой любимый литературный герой», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.

2. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

3. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ и совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

4. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

5. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с Классным журналом).

6. «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном». Проводится совместно с Авиакомпанией «Россия».

7. «У меня дома живёт амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

8. «Твоя первая банковская карта. Какой она должна быть?» (совместно с АО «Почта Банк»).

9. «Я из династии почтовиков» (при поддержке Профсоюза работников связи России).

10. «Напишите письмо члену семьи о вашем опыте борьбы с пандемией COVID-19» (номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 15 марта 2021 года)

11. Лучшая методическая разработка проведения урока письма.

Поступившие на конкурс письма жюри будет оценивать по следующим критериям: нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения.

Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками.

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет в электронном виде на адреса: olga.koldysheva@russianpost.ru и konkurs@russianpost.ru; в бумажном или печатном виде с пометкой на конкурс «Лучший урок письма» по адресу:

Хабаровский край. 680000 г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.28, Почта России.