Дело об обманутых на 12 миллионов рублей туристах передано в Хабаровский суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Хабаровска направлено обвинение, утвержденное прокуратурой края в отношении хабаровчанки, которой инкриминируют два преступления.

- Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в представлении в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, сведений о подставных лицах группой лиц по предварительному сговору, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ходе следственных мероприятий было выявлено, что обвиняемая уговорила свою приятельницу зарегистрировать на нее юридическое лицо без намерения управлять. Лицо зарегистрировали. Далее обвиняемая руководила «фирмой» сама - брала с клиентов деньги за якобы оплату путешествий.

Обязательства по оказанию туристических услуг женщина не исполняла, а деньги присваивала себе. Так она обманула 87 человек на общую сумму 12 миллионов рублей. Свою вину женщина признала частично. Дело передано в суд. За такие деяния виновнику грозит максимальный срок лишения свободы - до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей.

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