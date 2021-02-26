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Общество

Рыжие коты из «Галамарта» организовали полевую кухню для жителей Хабаровска на 23 февраля

Кашей угощали всех желающих, ее ели даже те дети, которые дома наотрез отказываются от этого блюда
Оксана ШЕМЕТОВА
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Рыжие коты из «Галамарта» организовали полевую кухню для жителей Хабаровска на 23 февраля

Рыжие коты из «Галамарта» организовали полевую кухню для жителей Хабаровска на 23 февраля

Бывает, даже самые простые блюда кажутся вкуснее, чем изысканное ресторанное блюдо. Вот полевая кухня к этому относится в первую очередь: во-первых, создает нужное «тематическое» настроение и антураж, во-вторых, на морозе же действительно вкуснее! Это прекрасно знают талисманы «Галамарта» - рыжие коты и Баба Яга. Быстренько все собрали, сервировали - вот и готов праздничный стол!

Угощали всех желающих: мужчин, их боевых подруг, детей… Кстати, интересно, почему малышей дома не заставишь есть кашу, а на полевой кухне и заставлять не надо? Да все дело в особом, праздничном настроении. И в рыжих котах, конечно: дети всех возрастов их очень уважают, да и Бабу Ягу совсем не боятся. Впрочем, она и не страшная совсем, а очень даже добрая и забавная: чего ее бояться?

Вдобавок к каждой порции (горяченькой, с пылу, с жару) можно было получить и купон на подарок от «Галамарта» за любую покупку. Приобрели что-нибудь - а на кассе «в довесок» еще что-то бесплатное для дома дали. Мелочь, а приятно.

Полевая кухня, конечно, собрала множество желающих угоститься, и без порции никто не ушел! А в перерывах были даже танцы: танго с рыжим котом - такое точно не скоро забудется.