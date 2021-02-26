Рыжие коты из «Галамарта» организовали полевую кухню для жителей Хабаровска на 23 февраля

Бывает, даже самые простые блюда кажутся вкуснее, чем изысканное ресторанное блюдо. Вот полевая кухня к этому относится в первую очередь: во-первых, создает нужное «тематическое» настроение и антураж, во-вторых, на морозе же действительно вкуснее! Это прекрасно знают талисманы «Галамарта» - рыжие коты и Баба Яга. Быстренько все собрали, сервировали - вот и готов праздничный стол!

Угощали всех желающих: мужчин, их боевых подруг, детей… Кстати, интересно, почему малышей дома не заставишь есть кашу, а на полевой кухне и заставлять не надо? Да все дело в особом, праздничном настроении. И в рыжих котах, конечно: дети всех возрастов их очень уважают, да и Бабу Ягу совсем не боятся. Впрочем, она и не страшная совсем, а очень даже добрая и забавная: чего ее бояться?

Вдобавок к каждой порции (горяченькой, с пылу, с жару) можно было получить и купон на подарок от «Галамарта» за любую покупку. Приобрели что-нибудь - а на кассе «в довесок» еще что-то бесплатное для дома дали. Мелочь, а приятно.

Полевая кухня, конечно, собрала множество желающих угоститься, и без порции никто не ушел! А в перерывах были даже танцы: танго с рыжим котом - такое точно не скоро забудется.