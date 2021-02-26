Финансирование гражданских инициатив в Хабаровском крае в 2021 году увеличено на четверть

Правительство края увеличило финансирование ТОС до 100 млн рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае значительно увеличено финансирование гражданских инициатив, больше людей стало объединяться в ТОСы и участвовать в конкурсах на получение грантов краевого правительства. Такая тенденция наметилась сразу после назначение врио губернатора края Михаила Дегтярева.

О важности стимулирования гражданского общества глава региона говорил еще в ноябре 2020 года.

- Все инициативы жителей края нужно поддерживать финансово. Очень важно, когда люди сами разрабатывают и предлагают социально значимые проекты, - отмечал Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале в ноябре 2020 года.

В 2021 году финансирование территориальных общественных самоуправлений увеличилось на четверть - с 75 до 100 миллионов рублей. Общественники стали активней заявляться на грантовую поддержку. На конкурс, стартовавший в декабре 2020 года, подали заявку более 500 человек.

Усилена работа с молодежными организациями. С июля по октябрь 2020 года около 160 лучших представителей молодежи края приняли участие в международных, всероссийских, окружных форумах. Десять представителей края стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Общая сумма поддержки составила более 5,5 миллиона рублей.

Еще одним инструментом взаимодействия с гражданским обществом стал Народный совет, созданный по инициативе Михаила Дегтярева. В Совет вошли представители всех территорий Хабаровского края, а озвучиваемые на его заседаниях проблемы попадают в повестку работы регионального правительства.