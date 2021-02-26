Итоги собеседований по русскому языку для девятиклассников Хабаровского края появились на Госуслугах Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае выпускники девятых классов средних школ прошли итоговые собеседования по русскому языку. Результаты школьники могут посмотреть на портале государственных услуг.

- В 2021 году устное собеседование прошли 12,8 тысячи выпускников, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Те выпускники, которые на собеседование не явились или не справились, смогут пересдать собеседование в резервные дни.

Напомним, итоговое устное собеседование по русскому языку выпускники девятых классов проходили на местах, в своих школах. Собеседование включало в себя четыре задания, чтение, пересказ, пересказ плюс дополнительная информация, монолог с экзаменатором на тему. На задание давалось по 15 минут, оценка ставилась в формате зачета или незачета.

Результаты устного собеседования можно посмотреть на сайте государственных услуг.

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