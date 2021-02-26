Жилье предоставят 49 детям-сиротам в Еврейской автономной области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Еврейской автономной области остро стоит вопрос с жильем для детей-сирот. В правительстве области этим вопросом занимаются планомерно.

- Невозможно за раз предоставить жилье всем, кто в нем нуждается, так как это большие финансовые затраты, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО. - Свободного жилья в области недостаточно, однако в 2021 году 49 детей-сирот получат свои квартиры.

Областное правительство нацелено на предоставление жилья ежегодно все большему числу нуждающихся людей. В области действует госпрограмма «Жилище», она простимулирует строительство и поможет решить проблему дефицита квадратных метров.

В рамках госпрограммы потратят на покупку жилья 92,4 миллиона рублей, порядка девяти миллионов из них - из бюджета области. 49 квартир для детей-сирот купят в областном центре и районах автономии. Сейчас формируются заявки на покупку квартир.

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