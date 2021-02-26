Активистов-дружинников наградили за помощь полиции в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В краевом правительстве подведены итоги конкурса активистов, которые помогали полиции в делах охраны общественного порядка. Участниками были добровольные отряды. На конкурсе выбрали победителей в трех номинациях - «Лучшая народная дружина», «Лучший участковый уполномоченный полиции по взаимодействию с народными дружинами» и «Лучший народный дружинник». Победители получили денежные премии, призы и грамоты.

- Традиционно в конце февраля чествуются дружинники и полиция, которые помогают в развитии добровольческих движений, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В регионе такие дружины создаются с 2014 года, так, за это время образовано 145 коллективов численностью более 1300 человек в общем.

Дружины поблагодарили за помощь и поддержку, работу добровольцев оценивала комиссия. «Лучшая народная дружина» - Амурская. «Лучшим дружинником» признали Сергея Воробьева из Николаевска-на-Амуре. «Лучший участковый уполномоченный полиции по взаимодействию с народными дружинами» - Татьяна Кузнецова, инспектор УМВД России по Хабаровску.

За минувший год добровольцы и полиция провели больше 1700 рейдов.

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