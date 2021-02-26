Томограф-герой: в Хабаровске нагрузка на КТ-аппараты возросла в пять раз

Нагрузка на томографы в период пандемии возросла в 5 раз Фото: Правительство Хабаровского края

Нагрузка на аппараты компьютерной томографии в медучреждениях Хабаровского края в период пандемии коронавируса возросла в пять раз. Медицинские сотрудники в этот период работали в условиях чрезвычайного напряжения. Сейчас, когда волна коронавируса пошла на спад, количество КТ-исследований значительно уменьшилось.

Расшифровка результатов исследований томографа с помощью искусственного интеллекта в Хабаровске проводится на базе двух больниц - ККБ №2 и Городской больницы №11.

- В блок компьютерного томографа была установлена система искусственного интеллекта, она анализировала снимок и выдавала его описание, в том числе показывала степень поражения легких. Это значительно облегчило работу врачей в период большого потока пациентов. Работа компьютера очень помогала и сокращала время, необходимое для анализа, - рассказал Антон Поляков, заведующий рентгенологическим отделением ККБ №2.

Всего в Хабаровском крае функционировало 14 КТ-центров. Ежесуточно проводилось до 1400 исследований. Со стабилизацией ситуации с коронавирусом в среднем число исследований достигает 250 единиц в сутки. С начала 2021 года уже провели почти 47 тысяч исследований.