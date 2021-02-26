Лесничего осудили за взятку в Хабаровском крае Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хабаровском крае Вяземский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении лесничего. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

- Суд установил, что в 2019 году подсудимый запросил у клиента денежные средства в размере 200 тысяч рублей для того, чтобы ускорить процесс оформления документации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Подсудимый сказал, что в противном случае документы будут подготавливаться гораздо дольше по времени.

Гражданин передал подсудимому 50 тысяч рублей, затем взяточника задержали правоохранительные органы. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет условно, испытательный срок продолжится в течение четырех лет. После отбывания наказания лесничий не сможет работать в должностях, связанных с лесопромышленностью. Приговор пока не вступил в законную силу.

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