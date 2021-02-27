Обстановка в Хабаровском крае на 27 февраля: погода, радиация

В Хабаровском крае подходит к концу календарная зима Фото: Никанор ШУЛЬЦ

В Хабаровском крае подходит к концу календарная зима. Однако погода пока жителей региона весенним теплом не радует.

Сегодня, 27 февраля, в краевой столице без существенных осадков, днем температура от -7 до -9 градусов. Ветер юго-западный, от четырех до десяти метров в секунду.

- На юге Хабаровского края от -3 до -8 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер южного направления, 5-13 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - В центральных районах снега не будет. Днем от -2 до -11 градусов мороза, ветер южный, 4-13 метров в секунду.

В северных районах региона существенных осадков не прогнозируется. Днем от -7 до -16, ветер западный, северо-западный два-десять метров в секунду.

Уровень радиации в крае не превышен, колеблется на отметках от 7 до 19 микрорентген в час. Солнечная активность очень низкая, на реках края ледостав.