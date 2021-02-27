Главный зимний городок демонтируют в Хабаровске

192 живых хвойных дерева, из которых была собрана главная елка края, передадут в зоосад Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровске идет демонтаж зимнего городка на площади имени Ленина. Специалисты уже разобрали главную елку края. Сейчас настал черед ледовых и снежных скульптур, а также иллюминации.

Рабочим предстоит убрать порядка 4000 метров дюралайта, свыше 1500 метров гирлянд, более 100 светильников и световых конструкций. В городке установлено более 50 фигур, изготовленных по сложнейшей технике создания витражных окон изо льда, которые украсили окна башен ледовой крепости.

- 192 живых хвойных дерева, из которых была собрана главная елка края, передадут в зоосад на корм животным, а металлический каркас отправят на склад. Обычно разбирать зимний городок начинают в 20-х числах февраля. В этом году в связи с погодными условиями сроки сдвинулись почти на неделю. Работы по вывозу снежных и ледяных скульптур, а также очистка площади имени Ленина от снежного покрова будет проводиться еще в течение всей следующей недели, - отметили в пресс-службе правительства края.